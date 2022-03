Magyarországra menekült lányával az ukrán édesanya, itt végre biztonságban vannak, ám a gyermek édesapja Ukrajnában maradt: emiatt továbbra is rettegnek.

Natasa a Ripost7-nek adott interjúban mesélte el, hogy házukat bombatalálat érte, ezért szerelme, Maxim arra kérte, vigye biztonságos helyre gyermeküket.

„A férjem ragaszkodott hozzá, hogy Szonját biztonságos helyre hozzam. Maxim egyelőre civil, de bármikor behívhatják a seregbe. Amikor jelentkezik, mindig összerezzenek, hátha azt közli, hogy már fel is vette az egyenruhát" - mondta el a lapnak az anya, aki arról is beszélt, hogy Kijev után a nemrég még biztonságosnak számító lakóhelyük, Bucsa is háborús övezetté vált.

„Hosszú napok óta nincs se víz, se villany, se gáz. Az emberek jobb híján az utcán, hordókból készített tűzhelyeken főznek. Összefognak, de nyilván mindenki a saját szerettei életét félti a legjobban" - mesélte Natasa a Ripostnak, hozzátéve, hogy az orosz katonák szervezetlenül lőnek mindenre és mindenkire, rengeteg halottat látott, amit nem kíván senkinek, illetve, hogy a falujukban a kiürült házakban már megindultak a fosztogatások is.