Nemcsak a nézők szerették a Sztárban Sztár leszek! második évadát, hanem a szakma is kiemelkedőnek tartotta a showműsort. Ezt bizonyítja, hogy nemrég elnyerte a legjobb nagyszabású produkciónak járó elismerést a Televíziós Újságírók Díján. A gálaesten megjelentek a műsor alkotói, valamint a friss nyertes, Csiszár István is.

Az énekes-színész interjút adott a Life.hu-nak, amelyben elmesélte, mennyit változott az élete, mire költötte a 10 millió forintos főnyereményt, és elárulta, sikerült-e már rendbe hoznia a lakást, amelyben éppen akkor ütött ki tűz, amikor ő a színpadon küzdött a továbbjutásért.

A műsor óta mivel telnek a mindennapjaid?

– A színház továbbra is központi helyet foglal el az életemben, de gőzerővel készülnek az első saját dalaim is. A legelső számból egy rövid részletet pont most hétvégén, a Sztárban Sztár vasárnapi elődöntőjében hallhat majd a közönség. Hamarosan kész lesz hozzá a klip is, és akkor megjelenik majd a teljes dal.

Miben változott az életed?

– Talán annyiban, hogy a boltban a pénztárosnő megköszönte, hogy náluk vásárolok. (nevet) Szerencsére én semmiben nem változtam, maradtam, aki voltam. Nem tagadom, azért bízom abban, hogy ahogy megjelennek a saját dalaim, mert többet is tervezünk, akkor majd jobban felpörögnek az események, és beindul az énekesi karrierem.

Mi a helyzet a lakással? Épp a Sztárban Sztár leszek! színpadán álltál, amikor tűz ütött ki nálatok.



– Ez egy érzékeny téma. Úgy nőttem fel, hogy mindenért magamnak kellett megdolgoznom, és nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy csak úgy kapok dolgokat. Nehezen tudom elfogadni a segítséget. A tűz után rengeteg üzenet érkezett, volt egy illető, aki azt írta, hogy csak tízezer forintot tud küldeni, de fogadjam el, mert szeretné, ha a családom otthon tölthetné a karácsonyt. Ettől annyira zavarba jöttem, hogy nem is tudtam, mit válaszoljak. Természetesen nem fogadtam el, hiszen ha csak ennyivel tud segíteni, az azt jelenti, hogy neki is nagy szüksége van erre a pénzre, nála is helye van annak a tízezer forintnak.

Most már minden rendben?

– Sikerült találnunk egy olyan brigádot, amelyik még karácsony előtt elvállalta a munkát, és az ünnepeket már otthon tölthettük. Nagyon sokan segítettek, a szomszédunktól kezdve vadidegen emberekig, tényleg mindenki összefogott értünk.

Akkor jó helyre került a nyeremény.

– Első dolgunk volt adakozni a nyereményből. Még a közelében sem voltam a győzelemnek, amikor eljátszottam a gondolattal, hogy mit csinálnék majd a pénzzel. Tudtam, hogy valamit mindenképp szeretnék belőle visszaadni, csak abban nem voltam biztos, hol lenne a legjobb helye. Ekkor, mint egy égi jel, szembejött velem a Plüsskommandó felhívása, hogy a miskolci koraszülöttosztálynak gyűjtenek inkubátorra. Kisgyermekes apuka vagyok, nagyon megérint a gyerekek sorsa, ráadásul Miskolcon születtem, így egyértelmű volt, hogy őket segítjük. A műsor után felvettem velük a kapcsolatot, de kiderült, hogy már összegyűlt a pénz, viszont szükségük lenne még fénytakaróra, amely védi a koraszülött babákat a sárgaság és vakság ellen. Ez is kell a készülékhez, így ebbe szálltunk be.

A fennmaradó összeggel mi a terv?

– Még a műsor alatt megkérdezték, hogy mit csinálnék, ha most azonnal adnának nekem hétmillió forintot? Ilyen felvetésre könnyelműen válaszol az ember, emlékszem, azt feleltem, hogy körbeutaznám a Földet. Amikor megérkezett a számlára a nyeremény, és realizálódott a helyzet, már óvatosabb voltam. Még van a főnyereményből, nem buliztuk el, van több tervünk is, ezekre tettük félre.