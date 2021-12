Csiszár István lett a Sztárban sztár leszek! második évadának győztese és már megérkezett számlájára a pénz, amit Magyarország legsokoldalúbb előadójaként kapott. Az énekes azt is elárulta a Ripostnak, hogy mi a terve ezzel a 10 millió forintos nyereménnyel.

"Szeretnénk egy kicsit csinosítgatni a házunkat, és mivel a pandémia miatt csak polgári esküvőnk volt, lagzit is szeretnénk tartani belőle, és ahogy korábban mondtam már, jótékonykodni is akarok" – mondta az énekes, aki nemsokára saját dallal és videoklippel is jelentkezik a rajongóknak.