Habár egyre több országban oldják fel a korlátozásokat, a koronavírus továbbra is velünk van. Terjed a deltakron variáns, arról, hogy mit lehet erről az új mutációról tudni, Rusvai Miklós számolt be. Egyes városokban nálunk is nőtt a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, ráadásul azok is elkaphatják újra a vírust, akik átestek már egyszer a fertőzésen, habár abban nincs egyetértés, hogy meddig számít védettnek az, aki elkapta. A legtöbb helyen 90 napra teszik, utána áll fenn az újrafertőződés veszélye, a második a legtöbb esetben gyengébb lefolyású.

Egy 2021. decemberi dél-afrikai tanulmány szerint az omikronnal való újrafertőződés kockázata háromszor nagyobb, mint a vírus korábbi törzsei esetében - írja a Promotions. A Yale School of Public Health 2021. októberi tanulmánya szerint a beoltatlan, de a víruson átesett emberek legfeljebb 61 hónapig immunisnak kell lenniük az újrafertőződés ellen, ám ezek az adatok az omikron variáns megjelenése előtt lettek rögzítve.