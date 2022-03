Will Smith élő adásban húzott be egyet Chris Rocknak, amiért a komikus elsütött egy rossz viccet a feleségével kapcsolatban.

Ilyen még talán sosem történt az Oscar történetében: Will Smith behúzott egyet Chris Rocknak, mert az a felesége kopaszságán viccelődött. Will Smith felesége először 2018-ban tett említést arról, hogy olyan betegségben szenved, amitől kihullik a haja. Most ismét előjött a kór, és egy ideje csak kopaszon látható a színésznő.

A botrányról készült felvételek azóta az egész világot bejárták:

Mivel erőszakról van szó, felmerült a lehetősége annak, hogy Chris Rock feljelentést tesz Will Smith ellen. Ám a Los Angeles-i rendőrség a Variety megkeresésére elmondta, hogy a komikus egyelőre nem kívánja jogi útra terelni a történteket.

A rendőrség ennek ellenére utánanézett az incidensnek, és jelezték, hogy amennyiben Rock meggondolná magát, vizsgálatot indítanak.