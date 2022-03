Ilyen még talán sosem történt az Oscar történetében: Will Smith behúzott egyet Chris Rocknak, mert az a felesége kopaszságán viccelődött. Rock a legjobb dokumentumfilm kategória felkonfja előtt poénkodott azon, hogy Jada Pinkett Smith olyan kopasz, hogy akár G.I. Jane is lehetne. Will Smith először nevetett a poénon, de feleségén rögtön látszott, hogy nagyon nem esett neki jól ez a vicc. Will pár pillanattal később felsétált a színpadra, és egyszerűen behúzott egyet a komikusnak.

A pofon kicsit sem volt megrendezett, Rock azt sem tudta, hogy reagáljon. Miután Smith visszaült a helyére még felkiabált a színpadra: "Többé ne vedd a kib***ott szádra a feleségem nevét!"

Jada Pinkett Smith már többször is beszélt arról, hogy egészségügyi gondok miatt nem nő a haja.