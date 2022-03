Révész Sándor március 16-án jelentekezett be videóüzenetben Facebook-oldalán, amelyből kiderült, hogy agyvérzést kapott. Első felesége, Zalatnay Sarolta most beszámolt arról, hogy van a Generál és a Piramis frontembere.

"Szerencsére már azért sokkal jobban van" – mondta Zalatnay Sarolta a Borsnak. "Mozog a kisujja, jár, ahogy tud, és az intenzív osztályról kiengedték, rehabilitáción van. Ezen felül sajnos nem tudok sokat róla. A család azt kérte, hogy kíméljük és ezért nem is tudtam még találkozni vele. Van egy ilyen dolog a fiúkban, amikor nincsenek a legjobb formájukban, akkor nem igazán akarnak találkozni volt szerelmeikkel, volt feleségeikkel. Azt akarják, hogy erősnek lássák őket. Ő is ilyen. Szerencsémre a család megígérte, hogy egyből szólni fognak, ha Sanyi látogatható állapotba kerül. Addig is nem tehetek mást, ülök és várok, hogy mikor gyógyul meg annyira, hogy ott lehessek mellette."

Az énekes beszédközpontját szerencsére nem érintette a baj, így az orvosok szerint megvan az esély a teljes felépülésre. Azt is tudni lehet, hogy felesége gyors reakciója mentette meg Révész Sándor életét.