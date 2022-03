Révész Sándor videós üzenetben adta a rajongói tudtára, hogy stroke miatt kórházba került. Most az is kiderült, hogy a felesége gyors reakciója mentette meg az énekes életét.

Révész Sándor maga jelentette be Facebook-oldalán, hogy stroke miatt kórházba került. Az énekes beszédközpontját szerencsére nem érintette a baj, így az orvosok szerint megvan az esély a teljes felépülésre. A pályatársai aggódnak az állapotáért, Zalatnay Sarolta elmondta, imádkozik a zenészért és elárulta, a felesége mentette meg Révész Sándor életét.

"A nejével beszéltem, ő maga hívott fel, ami nagyon jól esett. Azt mondta, csütörtökön újra meglátogatja Sándort a kórházban és átadja neki, hogy mi mind imádkozunk érte, szeretjük, és nagyon sokat gondolunk rá. Egy sztróknál soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt. A neje szerencsére időben észrevette, hogy baj van. Ez mentette meg Sándort attól, hogy a sztrók ellenére sem sérült a beszédközpontja, valamint a végtagjai is mozognak. Így is sokat kínlódott, ennyit mondott nekem a felesége" - árulta el a Borsnak Cini.

"Most mindennél fontosabb, hogy a felépülésre koncentráljon, a hírek csak felvinnék a vérnyomását, amire most legkevésbé sincs szüksége. Két emberrel tartja mindössze a kapcsolatot, a feleségével és a menedzserével, velük viszont minden nap beszélnek, így Sándor már azt is tudja, hogy az egész ország aggódik érte és drukkol neki. Ez egyébként nagyon jólesett neki, hogy tudja, hogy szeretik" - mondta a zenész egy ismerőse.