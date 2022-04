Tragikus vonatbaleset történt Mindszentnél: egy kisteherautó hajtott a sínekre a vasúti átjáróban, az érkező vonat pedig elsodorta a járművet. A borzalmas balesetről videó is készült, melyen látható, hogy nem a vonat vezetője hibázott. A kisteherautó hét utasa közül öten meghaltak a helyszínen. A Blikknek megszólalt az egyik áldozat, István testvére.

"Építőipari munkát végeztek régóta, Nagyfára indultak dolgozni korán reggel. Én hamarabb elmentem reggel itthonról, előző este beszéltem utoljára a testvéremmel. Az interneten láttam egy képet a balesetről, megismertem az autót, így tudtam meg, mi történt. Mindig a sofőr háta mögött ült István, esélye sem lehetett a túlélésre" - mondta Márk.

"Imádtunk együtt horgászni, a napokban is éppen erre készültünk, de ez már nem valósulhat meg. Korábban még egy saját tiszai faladikot is építettünk együtt. A szüleinkkel azonnal a helyszínre siettünk, de már nem engedték, hogy elbúcsúzzunk tőle. Nem mehettünk be a lezárt területre, pedig szerettem volna még utoljára látni őt. Édesanyánknál már kétszer volt az orvos a történtek óta, mindenki teljesen összeomlott a családban" - tette hozzá.