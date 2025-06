Új kutatás: ezzel a 3 étellel megelőzheted a szívrohamot — Csökkentik a vérnyomást és a koleszterinszintet is

Ezen felül segíthet csökkenteni a napsugárzás okozta bőrkárosodást is: a kutatás szerint a ferulsav hozzáadása a fényvédő krémekhez növelheti azok SPF-értékét, és megelőzheti a gyulladásos bőrreakciókat. Azt is megállapították, hogy a ferulsav enyhítheti a pattanásokkal, hiperpigmentációval és seborrhoeás dermatitisszel kapcsolatos gyulladásokat is.

A ferulsav számos élelmiszerben megtalálható, többek között a rizsben, a kávéban és a spenótban.