Szerda reggelre az északi megyékben is csökken a felhőzet, a nap nagyobb részében túlnyomóan napos idő várható számottevő csapadék nélkül. Késő délutántól, kora estétől délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati, délnyugati szél kedden többfelé élénk lesz, az északkeleti harmadban azonban erős, olykor viharos lökések is lehetnek. Szerdán is elsősorban északkeleten erősödik majd meg a déli, délnyugati szél. Ezzel pedig melegebb levegő érkezik hazánkba, délutánra már 21-22 fok is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között várható. A kevésbé felhős, fagyzugos területeken alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 17 és 22 fok között alakul.