Életének 96. évében elhunyt a Grace klinika sztárja, Rae Allen. A szomorú hírt menedzsere jelentette be.

Rae Allen pályafutása során számos produkcióban láthatták a tévénézők. Feltűnt többek között A Micsoda csapat című vígjátékban, a Maffiózók, a Grace klinika című sorozatban és a NYPD Blue-ban is.

A filmes sorozatok mellett azonban a színpadon is hatalmas karriert futott be: az 1955-ös musicalben, a Damn Yankeesben nyújtott alakításáért még Tony-díjra is jelölték.

Halálhírét menedzsere jelentette be.