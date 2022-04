Vasárnap tűnt el Mede Márton kutatóbúvár a Kossuth-barlangban, mentésében rengeteg szakember vett részt. Bíztak abban, hogy kollégájuknak sikerült egy légrésben megállnia, de sajnos reményük hiábavaló volt. Testére egy barátja talált rá kedd éjszaka.

Bajtársai mindenképpen szeretnék felhozni a férfi holttestét, de mindenek előtt alaposan elemezni kell a lehetőségeket és a kockázatokat. Mede Márton felesége összetört a gyásztól.

"Szegény Kata, alig volt hajlandó tágítani a barlang bejáratól, amíg be nem bizonyosodott, hogy a férje sajnos meghalt. A gyermeke is vele volt, a hátára kötve. Végig reménykedtek, most érthetően összetörtek" – mondta a Borsnak egy neve elhallgatását kérő barlangász. Hozzátette, a gyermeknek nincs váltóruhája, ezért azt kérik, hogy aki tud, vigyen nekik. A nő ugyanis mindenképp ott szeretné megvárni, hogy felhozzák férje testét.

Azonban mielőtt felhozzák a férfi holttestét, mérlegelni kell, hogy milyen technikai eszközöket lehet levinni a résbe, melyben megtalálták a búvár testét.

"Elképzelhető, hogy nincs is rá mód, hogy azokat elhelyezzék odalent, hiszen a járatok bizonyos részei annyira szűkek, hogy egy ember is csak kúszva fér el azokban" – mondta a szakértő.

Mede Mártont a teljes magyar búvártársadalom gyászolja. Még 2019-ben részt vett a Hableány mentésében, úgy tudni, több holttestet hozott fel a hajóroncsból, ami különösen veszélyes feladatnak számít.