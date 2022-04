Elhunyt a jósvafői Kossuth-barlangban eltűnt barlangi búvár, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálatának tagja, akit a szabadidejében végrehajtott, tervezett feltáró merülés alatt ért baleset.

Mede Márton mentésében mintegy 50 búvár vett részt. Mivel a barlangban egymást váltják a víz alatti és a légteres szakaszok a szakemberek bíztak abban, hogy egy légrésben sikerült meghúznia magát. Sajnos reménykedésük hiábavaló volt, Mede Márton holttestére kedd éjszaka egy kollégája és barátja talált rá. "Marci holttestét végül egy barátja találta meg. Nem csak kitapogatta vagy műszerek segítségével akadt rá, látta is őt. Most érthetően nagyon rossz lelkiállapotban van. A balesetet a födémrész beomlása okozta, a társunk nem tudott kijönni" - írja a Bors. A keresés alatt Mede Márton felesége is a közelben tartózkodott.

Nagy Gábor barlangi búvár a keresésben ugyan nem vett részt, de jól ismeri a Kossuth-barlangot. "A szóban forgó területen igen szűkek a járatok, egy 90 kilónál testesebb búvárnak nem is ajánlott lemennie, mert könnyen beszorulhat. Az úszás mellett kizárólag kúszva és mászva lehet ott közlekedni a víz alatt. Ehhez a hivatáshoz kétségkívül szükség van némi megszállottságra. Ez Mártonban megvolt. Feltehetik a kérdést, hogy vajon mi értelme van újabb és újabb földalatti járatokat felfedezni és feltárni, de erre hasonló a válaszunk, mint amit a hegymászók szoktak felelni, ha valaki azt firtatja, hogy miért óhajtják meghódítani a hegycsúcsot. Mert ott van, illetve jó érzés kideríteni, hogy ott van" - mondta a szakember.

A férfi holttestét még nem hozták fel, erről a mentésben részt vett búvárok videófelvételeinek kiértékelése után dönt a mentésbe is bekapcsolódott Terrorelhárító Központ és a búvármentők.