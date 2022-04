Fenyő Iván tizenöt évvel ezelőtti autóbalesetének köszönheti a mostani énjét, amely radikálisan különbözik attól, ahogyan huszonnyolc éves koráig viselkedett. Maga sem tagadja, hogy volt miben fejlődnie.

"2007-ben volt a balesetem, ott kezdődött minden. Egy karcolás nélkül megúsztam, mégis , hogy rájöttem: radikálisan változtatnom kell az életvitelemen. Abbahagytam a bulizást, az alkoholt és saját magam rombolását" – meséli Iván a hot!-ban.

A színész ezután hónapokra elutazott a világ több országába is, hogy filozófiákat, szellemi utakat tanulmányozzon, valamint, hogy ezek által megismerje önmagát, tanuljon és válaszokat keressen. Iván erről is beszámol a friss hot!-ban, és arról is, hogy miért járt közel öt évig hetente pszichoterápiára. A hot!-ot megtaláljátok digitális formában is ezen az oldalon.