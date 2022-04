Még a hollywoodi hírességek körében is ritkaságszámba megy, ha valaki 50 felett annyira jó formában van, mint Liz Hurley. A szexi sztár nemrég egy trópusi nyaralásról jelentkezett be az Instagramon, ahová több friss fotót is feltöltött magáról.

A képeken Liz nemcsak bombaformát villant, hanem emberségből is hasznos leckét ad követőinek: épp azt mutatja, hogyan mentett meg és eresztett vissza a vízbe két hatalmas, partra vetődött tengeri csillagot.

Ezeket a csodálatos tengeri csillagokat még életben találtuk a homokban, szerencsére már boldogan élhetnek a tengerfenéken

– írta a fotók mellé a híresség, akinek mentőakcióját a kommentelők természetesen tengernyi dicsérettel honorálták.