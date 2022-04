Az eltűnt családanya rokonai azonnal a helyszínre utaztak, mivel biztosra vették, hogy a nő holttestét találták meg a rendőrök. Az egyenruhások nem nyúltak a maradványokhoz, hanem megvárták a halottkémet. A szakértő viszonylag hamar megállapította, hogy nincs ok a pánikra, ugyanis nem holttestre, hanem egy guminőre bukkantak.

Arianát továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség, miután autóját hátrahagyva eltűnt. A családtagok szerint a nő pénztárcája, mobilja és kulcsai is eltűntek, miközben az autóhoz közel megtalálták Ariana véres ruháit és ékszereit. A gary-i rendőrség kutyákkal is átkutatta a helyszínt, de nem találtak Arianára utaló nyomokat – írja az NBC Chicago.