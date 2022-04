Peter Rhodes csak akkor játszik, ha nagyot lehet nyerni a brit lottón. Így tett 2019 őszén is, amikor feladott egy szelvényt, nem is számítva arra, hogy megnyerheti. A sorsolás után bement a lottózóba, odaadta a szelvényt az eladónak, aki behelyezte a gépbe. A rendszer minden nyereményt csengőhanggal jelez, a gép pedig most is megszólalt.

A férfinek az lett gyanús, hogy a lottózós nem volt hajlandó visszaadni neki a nyertes szelvényt. A nyugdíjas ekkor még nem tudta, hogy 6,5 millió fontot (3 milliárd forintot) nyert a lottón. Az eladó tétovázott, párat oldalra lépett és betette a pult alá a szelvényt. Előhúzott egy másikat, azt visszaadta Peternek és fizetett neki 11,40 fontot.

Rhodes szinte biztos volt benne, hogy nem a saját szelvényét kapta vissza, ugyanis ő a papírt félbehajtva tette a tárcájába, amelyet viszont odaadott neki az eladó, azon nem volt hajtás. Felhívta a brit nemzeti lottótársaságot, ahol visszakövették a korábbi vásárlását és a férfi ekkor tudta meg, hogy megnyerte a főnyereményt. A több millió fontot viszont nem tudták neki kifizetni, mivel azért már jelentkeztek.

A vizsgálat és a bírósági eljárás már három éve folyik, de nem találtak csalásra utaló nyomokat. A férfi 2019 októbere óta hiába hajtja a nyereményét, nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani, hogy átverték a lottózóban és valaki más vette fel a pénzt – írja a Mirror.