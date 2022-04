Pórul járt az a férfi, aki nem is gondolta, hogy a háziállatokkal való érintkezés ennyire rizikós is lehet.

Egy, a The New England Journal of Medicine című orvosi szaklapban publikált tanulmány szerint egy 53 éves francia férfi, aki órák óta tartó szemviszketéssel kereste fel a helyi sürgősségi osztályt, sokkoló diagnózist kapott.

Bár a vizsgálatok alapján látása tökéletesnek bizonyult, az orvosok a páciens történetének hallatán azonnal mélyrehatóbb vizsgálatokat kezdeményeztek.

Mint kiderült, a férfi a panaszok megjelenése előtt lovai és birkái közelében kertészkedett, és egyszer csak úgy érezte, valami a szemébe ment. Mivel akkor még nem érzékelt semmilyen más rendellenességet, folytatta tovább a munkát, ám hirtelen erős, szűnni nem akaró viszketést tapasztalt.

A mikroszkóp alatt meg is találták a bűnösöket: apró, mozgó légylárvákat láttak, melyeket azonnal el is távolítottak a beteg szeméből.

Utóbb kiderült, hogy a lárvák a világszerte megtalálható Oestrus ovis légyfajhoz tartoztak, mely parazitaként előszeretettel fészkeli be utódait különféle emlősök testébe, tehát azok valószínűleg a patás jószágok révén juthattak a férfi szemébe.