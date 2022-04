Nagy Sanyiról ki lehet jelenteni, hogy abszolút a hivatásának él: az elmúlt évek során rutinszerűvé vált számára, hogy havonta akár több mint harminc alkalommal is színpadra állt.

Bár a színész imádja, amit csinál, mostantól több időt szeretne a magánéletére fordítani, ezért úgy döntött, körülbelül 10-12 előadással kevesebbet vállal majd havi szinten.

Áprilisban már „csak" 18 előadásom lesz. Tudatosan alakítottam így, szeretnék egy kicsit magamra is koncentrálni. Imádok kertészkedni, virágot ültetni. Hiányzik a kerti és a fizikai munka, ami engem mindig is feltöltött. Nyáron tervezek elmenni a Balatonra vitorlázni – újságolta a Borsnak Sanyi, majd azt is elárulta, hogy jelen van az életében valaki, aki pluszban motiválta a lazításra.