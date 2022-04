Az elmúlt napokban az időjárás nagyjából minden oldalát megmutatta: volt, hogy nyári napsütéssel örvendeztetett meg minket, de voltak zivatarok, és viharos széllökések is.

Bár tudjuk, hogy az április szeszélyes évszak, most még az általánosnál is furcsább dolog történt Bánkúton. A településen szakadni kezdett hó, ami azért valljuk be, nem szokványos jelenség ilyenkor.

A héten fokozatosan melegszik majd az idő, de az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt elsőfokú riasztást adott ki az egész országra. A heti időjárás-előrejelzést ide kattintva tudjátok elolvasni.