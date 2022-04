Nemrég még luxusnyaraláson ünnepelte évfordulóját Vasvári Vivi és szerelme, Zsigmond, aztán hirtelen minden közös fotó eltűnt a celebanyuka Instagram-oldaláról. Mint kiderült, ennek az oka az, hogy úgy döntöttek, külön utakon folytatják az életüket.

"Igen, a hír igaz. Közös döntésünk alapján külön utakon folytatjuk az életünket. Kérem tiszteletben tartani, hogy többet erről nem kívánok nyilatkozni" - mondta Vivi a Blikknek.

Nem ez az első eset, hogy Vivi és párja között szakításra kerül a sor. Amikor egy éve voltak együtt, akkor is eltűntek a közösségi oldalról a közös fotók, és akkor is arról számolt be Vivi, hogy immár külön utakon folytatják az életüket.