Tavaly nyáron mi is hírt adtunk a csantavéri halálosztóról, aki 15 oldalas levelet írt magáncellájában. D. Csaba nevéhez több, egyelőre megoldatlan gyilkosság is fűződik, és ő ütötte le a soroksári futónő megölésével vádolt R. Szilvesztert.

D. Csabát tavaly jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, többek között V. László meggyilkolásáért. A férfi szeptemberben torkon szúrta magát, így akart végezni magával, ám azóta nagyot fordult vele a világ, ugyanis rátalált a szerelem.

Szigeti Mónikát úgy ismerte meg a bérgyilkos, hogy olvasott róla egy cikket, majd küldött neki egymillió forintot, hogy visszavásárolhassa az otthonát. Így indult a kapcsolatuk, ami azóta egyre mélyebb -írja a Blikk.

"Két tárgyalására is elmentem, ahol személyesen köszöntem meg a támogatását. Ezután levelezni kezdtünk, majd rendszeresen telefonálunk is egymásnak. Nagyon erős érzelmi kötődés alakult ki közöttünk, hamarosan meg is látogatom őt"

– mesélte Mónika a lapnak.

Szóba került már az esküvő is közöttünk, Csaba megkérte a kezemet az egyik levelében.Leírta, hogy szerelmes, és azt is, sokkal nyugodtabbak a napjai, amióta vagyok neki. Olyan érzelmi kötődés és kapcsolat alakult ki közöttünk, amiből esküvő is lehet

– magyarázta az asszony, aki nem tartja igazán gyilkosnak a párját, mivel (mint magyarázza) nőkkel és gyerekekkel nem végzett, csak más bűnözőkkel.