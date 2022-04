Koós János három évvel ezelőtt távozott az élők sorából, halála mindenkit megrendített. Özvegye, Dékány Sarolta megszakította a kapcsolatot a legtöbb barátjával, sokan aggódnak érte.

"Már jó ideje nem beszéltünk. Hosszú évekig ugyanaz volt a telefonszáma, de megváltoztatta, gondolom, jó oka volt rá. Csak remélni tudom, hogy Saci jól van, és kívánni, üzenni is ennyit tudok neki. Jó egészséget, boldogságot és szeretetet küldök neki" - mondta a Blikknek Medveczky Ilona.

"Én is csak a hírekből tudok mindent. Olvastam, hogy nincs jól szegény, nagyon aggódom érte" - mondta Sas József özvegye. "A férjem, Jóska és János nagyon jóban voltak, ahogy mi is Sacival. Úgy tudom, szinte senkivel nem tartja a kapcsolatot, visszavonultan él a lányához közel. Saci is gyászol, akárcsak én. Mindenkire máshogyan hat, ha elveszíti a társát, ő a magányt választotta. Örülnék, ha beszélhetnék vele, de valamiért úgy döntött, magában tartja az érzéseit" - tette hozzá.

"Jani halála után Saci beburkolózott, elérni is lehetetlen. Nem tudom az új számát, és a közösségi oldalakon sincs fent. Nagyon szerettem Jánost és persze, a feleségét is, sajnálom, hogy megszakadt a kapcsolatunk. Nem akarok erőszakos lenni, de azért jó lenne tudni, hogy van. Úgy tudom, a lánya a közösségi oldalon keresett neki gyógytornászt, ápolót, remélem, talált jó szakembert, mindenesetre aggasztó, hogy milyen állapotban lehet Saci... A feleségem, anyósom miatt nekem is meg kellett küzdenem ezzel, de szerencsém volt, remélem, Rékának is lesz. Egy biztos, bízom abban, hogy Saci boldog. Engem bármikor hívhat" - árulta el Poór Péter.

"Anyukámról nem nyilatkozom, de jól van, köszönöm" - mondta Koós Réka.