Túlfeszítette a húrt Oszvald Marika. A művésznő ugyan mindig is igazi energiabomba volt, évi többszáz előadásban és fellépésen csodálhatta meg a közönség, életigenlése a mai napig nem hagyott alább. Hetven évesen is megfeszített tempót diktál saját magának, ez pedig mostanra megbosszulta magát. A szubrett hatalmas fájdalmakkal küzdött, több helyen csontkopása van, nemrég egy turnéját is le kellett mondania.

Az operettművész gyakorlatilag az egyik pillanatról a másikra sántult le, végül ízületregeneráló gyógynövénykúrát tartott és ennek segítségével elmúltak a fájdalmai, és már a színpadra is visszatérhetett.

„Elkoptattam a csontjaimat, aztán a vádlimban volt egy izomrost- szakadás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan érzés, mintha egy nagyon erős görcs beleállt volna a lábamba, és sánta lettem tőle. Emiatt le kellett mondanom az erdélyi turnét a színházban, pedig hosszú ideje készültünk rá" – kezdte Marika. „Nem ölbe tett kézzel vártam a gyógyulást, hanem kipróbáltam egy gyógynövényreceptúrát. Ahhoz képest, amilyen kínokat átéltem, már rengeteget javult a helyzet. Nagyban enyhítette a fájdalmamat a napi három kis bogyó. Csupa olyan gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító van benne, amit már időszámításunk előtt is használtak, egyiptomi és kínai receptúrákban is. A fűzfakérget a reuma ellen, az indiai tömjénfát a gyulladás kezelésére, a violát az ízületi bajokra. Eddig nem foglalkoztam ilyesmivel, nem figyeltem a megelőzésre, csak most, hogy leromlott az állapotom, kellett gyorsan észbe kapnom. Mostanra nem kell minden lépésnél figyelnem, a háztartás ellátása sem esik nehezemre, lement a duzzanat, megszűnt a fájdalom, így a színpadon újra tudok táncolni" – kezdte Marika, aki elismeri, hogy egész életében kizsigerelte a testét.



„Amit a szüleimtől képességet és energiát kaptam, azzal bizony élek is. Ez nekem és a környezetemnek mindig is így volt jó. Ez azzal is járt, hogy sajnos egész életemben túlfeszítettem a húrt, nem koncentráltam a megóvásra, mert ment minden magától. Eljött az a pont, hogy ez nem mehet már így tovább. Több, mint 50 éve nyúzom magam, most azt mondta a szervezetem, hogy elég, és ettől észbe kaptam. Még most is nehezen tudok megálljt parancsolni magamnak, ugyanúgy pörgök, mint fiatal koromban, rengeteg fellépésem van, táncolok és énekelek a színpadon. Tudom, hogy már nem leszek ugyanolyan, mint 20 éve, de szeretném a legtöbbet kihozni az egészségemből, amit csak tudok. A szenvedélyem hajt! Az egy más helyről jön, mint a testem, és összeütközésbe kerülnek, ezért erőszakosan kell magam visszafogni. Tudtam, hogy eljön az öregség ezen része, de amikor bekövetkezik az mellbevágó. Most az utolsó pillanatban még megállítottam a bajokat, de tudom, nem lesz mindig ilyen szerencsém, ha nem változtatok" – vallotta be a szubrett.