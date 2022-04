A Law & Crime értesülései szerint Amber Lynn Cave (27) és Haley Jones (29), akik egy háztartásban éltek, mindketten felelősek voltak Cave két- és hároméves gyermeke állapotának kialakulásáért.

A letartóztatás egy telefonos bejelentést követően történt, melynek keretében Jones elmondta, hogy míg a harmadik gyermekével várandós Cave kétéves fia a fürdőkádban ült, a hároméves kisfiú megnyitotta a hideg vizet, így a fürdővíz lassan jéghideggé vált. Csak nagyjából 15 perc múlva vették észre, hogy a kicsi a teljesen kihűlt vízben ücsörög, ám akkor már késő volt, takarókba bugyolálva sem tudták őt felmelegíteni.

A kórházba érkezéskor megállapították, hogy a gyermek alultáplált és több zúzódást is észrevettek a testén, beleértve a fejét is, melyeket az anya azzal magyarázott, hogy kisfia bőre érzékeny és minden kisebb nyomástól belilul. Cave másik fia is tele volt kék-zöld foltokkal, ezért mindkettejüket az intenzív osztályra szállították.

A hároméves gyermeket néhány napon belül kiengedték a kórházból és nevelőszülőkhöz került, ám a kétéves fiúcska állapota olyan súlyosnak bizonyult, hogy azóta is csöveken keresztül táplálják. A hatóságok úgy döntöttek, nem kerülhet vissza édesanyjához.