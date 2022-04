Woorfolk 1973-ban csatlakozott az amerikai R&B együtteshez, melynek 1985-ig oszlopos tagja volt. Kilépése után más megbízatásai mellett rendszeresen zenélt velük, közreműködött például a That's the Way of the World című dalban is. Kétéves szünet után visszatért az Earth, Wind & Fire-höz, további hat évig csillogtatva náluk szaxofontehetségét.

Eltávozott az örökkévalóságba; a haldoklók földjéről az élők dimenziójába utazott. Csodás emlékeket őrzök. Hatalmas tehetség volt: humoros, éles eszű, imádta a kihívásokat, és mindig stílusosan járt-kelt. Booski, találkozunk a túlvilágon

– írta az Instagramra feltöltött közös fotójuk mellé Philip Bailey, az együttes énekese.

Andrew Woorfolk munkásságát széles körben elismerték, 2000-ben örök emléket állítottak neki a Cleveland városában található Rock and Roll Hall of Fame múzeumban, melyben a zeneiparra és azon belül főleg a rock and rollra nagy hatást gyakorolt művészek kaphatnak helyet. Nyugodjék békében!