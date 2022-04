Lauren Bacall célja nem a csábítás volt

A klasszikus hollywoodi szépségek közül Lauren Bacall volt az egyik legnagyobb kedvenc. Volt benne valami különleges, elképesztő szépségén kívül is. Halk, csábító hangja volt, és minden jelenetét valamilyen különleges mozdulattal indította, amellyel szinte hipnotizálta közönségét. Bacall-nak volt egy jellegzetes póza, amikor az állát a vállához szorította, és közben felnézett. Bár a csábító tekintet, azt gondolhatnánk, hogy önmagáért beszél, azonban kiderült: a színésznő elképesztően szorongott. A szorongás miatt pedig remegett, és ez volt az a póz, amellyel a legkönnyebben meg tudta nyugtatni a vonásait.

"A gyermekkori szorongások, félelmek soha nem tűnnek el teljesen. Elhalványulnak, de nem tűnnek el" - mondta egyszer. A forgatásokon pedig megvolt a maga különleges módja annak, hogy megbirkózzon a démonaival.

A rendező megfenyegette a gyerekszínészt

A Skippy című filmben játszó gyerekszínésznek, Jackie Coopernek nehézségei adódtak a parancsra sírással. A rendező, Norman Taurog pedig ezt azzal gondolta orvosolni, hogy megfenyegette a kisfiút, hogy megöli a kutyáját. A kegyetlen módszer pedig hatásosnak bizonyult, Cooper később így emlékezett vissza az esetre:

"El tudtam képzelni a kutyámat, aki vérben úszik attól az egyetlen lövéstől. Annyira hisztérikusan kezdtem zokogni, hogy az már sok volt a jelenethez. Taurognak kellett lecsillapítani azzal, hogy a kutyám talán túlélte a lövést, és ha sietek egy kicsit és megnyugszom, és úgy csinálom a jelenetet, ahogy akarja, akkor elmegyünk megnézni, hogy él-e még a kutyám."

Jackie Coopert végül 9 évesen jelölték a legjobb színésznek járó Oscar-díjra ezért az alakításért. Kérdés, hogy ez kinek érte meg.

Charlie Chaplin rajongott a nőkért

Charlie Chaplin talán örökké az egyik legünnepeltebb név marad Hollywood történetében. Ő volt a némafilmek királya, és ma is mindenki ismeri jellegzetes bajuszát és kalapját. Azonban kinek jutna eszébe ma, hogy a kis, esetlen, vicces, fura figurának elképesztő sikerei voltak a hölgyeknél, ráadásul egyszer azt állította, hogy nagyjából kétezer nővel feküdt le. És hogy milyen volt a típusa?

Chaplin igazán az egyoldalú viszonyokat kedvelte. Az ideális felállást egyszer így fogalmazta meg: "Nem vagyok éppen szerelmes belé, de ő teljesen szerelmes belém".

Benne volt Jean Harlow szerződésében, hogy nem mehet férjhez

Jean Harlow erkölcsi záradékot írt alá, amikor az MGM színésznője lett, ami egyébként nem volt kirívó dolog ebben az időszakban. A stúdió teljes uralmat kapott a színésznő viselkedését, imázsát tekintve a munkában és a magánéletben egyaránt, mintha csupán egy termék lett volna.

"A férfiak azért szeretnek engem, mert nem hordok melltartót. A nők kedvelnek engem, mert nem úgy nézek ki, mint egy lány, aki ellopná a férjüket. Vagy legalábbis nem hosszú időre" - mondta egyszer a színésznő.

Harlow nem mehetett férjhez, hogy továbbra is fenntartsa a nézők érdeklődését. A cég vezetői még akkor is megtiltották neki, amikor igazán szerelembe esett. Kívánatosabb volt egyedülálló nőként, akinél fenn lehet tartani az illúziót, hogy "bárki megkaphatná", hiszen nem foglalt.

Frank Sinatra megkérte Lauren Bacall kezét, majd felszívódott

Lauren Bacall férje, Humphrey Bogart halála után régi barátjára, Frank Sinatrára támaszkodott, aki a gyászidőszak leteltét sem várta meg, és udvarolni kezdett a színésznőnek.

A két híresség hamarosan összejött, de szerelmük nem volt problémáktól mentes. Bacall szerint a gyász miatti sebezhetősége nehezítette meg párkapcsolatukat, de az sem tette egyszerűbbé a helyzetet, hogy Sinatra igen szeszélyes volt. Bacall úgy jellemezte Sinatrát, hogy "egyik nap imádja őt, másnap már távolságtartó".

Bacall és Sinatra kapcsolata nem sokkal azután ért véget, hogy Sinatra eljegyezte a színésznőt. Bacall By Myself and Then Some című emlékirata szerint, amikor egy ismerősük kiszivárogtatta a sajtónak az eljegyzés hírét, Sinatra Bacallt hibáztatta. Egy telefonbeszélgetés alkalmával a zenész azt javasolta, hogy tartsanak szünetet, majd ezután felszívódott.

Bacall azt is leírta, hogy nem sokkal később egy vacsorán futottak össze. Elmondása szerint ugyan csak egy ember ült köztük a vacsoránál, de Sinatra mindvégig úgy tett, mintha észre sem vette volna, egy szót sem szólt hozzá és átnézett rajta. Bacall rémesen megalázónak élte meg a helyzetet.

Mindennek ellenére azonban Bacall végül arra jutott, hogy Sinatra hosszú távon mégiscsak jót tett vele: megmentette attól a katasztrófától, ami a házasságuk lett volna. Úgy véli, az énekes sokkal okosabb volt nála, és tudta, hogy nem működnének jól házaspárként. Emellett azért azt is leírta, hogy Sinatra úgy viselkedett, mint egy "sz*r", és túl gyáva volt ahhoz, hogy őszintén elmondja: ez túl sok neki.