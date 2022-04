Iszak Eszti mindig szívesen pózol olyan segítő szándékú kezdeményezésekhez, melyek közel állnak a szívéhez. Nemrég egy pozitív testképet népszerűsítő kampány arca lett, melynek fotózásán egy nyitott kardigánt leszámítva csak egy fekete fehérneműszettet viselt.

A kampányhoz kapcsolódó beszélgetés során a műsorvezető Dallos Bogi énekesnővel elmélkedett arról, hogy mi frusztrálja őt leginkább az internet megtévesztő világával kapcsolatban.

„Például a közösségi oldalak által festett hamis életek, amikhez képest az enyém sokszor silánynak és ingerszegénynek tűnik (miközben amúgy iszonyú hálás vagyok a sok élményért és mindenért, amit az elmúlt 3 évtizedben kaptam), a gyönyörű, hosszú, vékony lábú 20 éves testek, babaarccal, amivel én már sosem fogok rendelkezni (miközben szintén hálás vagyok a testemért, sőt, mára már a lábaimért is, mert azok hoztak el ide, ahol most vagyok), a gyönyörű, dús, hullámos hajzuhatagok, amire mindig is vágytam volna – na jó, ezt a mai napig nehezen engedtem el.

És ezek még csak a külsőségek... Egy szó, mint száz, kell ezekről időről-időre beszélni, hogy ne zavarjon meg minket a sok tökéletesnek tűnő élet, és kellenek a Body Adapt-hoz hasonló kampányok, amik felhívják a figyelmünket arra, hogy a testünk bizony változik és ez így van rendjén”

– fűzte a megosztott fotóhoz a 34 éves híresség.