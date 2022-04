Ahogyan arról mi is beszámoltunk , borzalmas tragédia történt New York egyik városrészében, Forest Hillsben: meggyilkoltak egy 51 éves magyar édesanyát, holttestére egy sporttáskában bukkantak. A család alkalmazottját, a házuk karbantartóját, David Bonolát vették őrizetbe gyanúsítottként. A férfi szerelmi kapcsolatban állt a nővel.

Az ügyben a nyomozás még folyik, a rendőrök újabb és újabb részleteket tárnak fel. A gyanúsított internetes keresési előzményeit is megvizsgálták, és több száz erőszakos videót találtak. Nagyrészük korábbi, New Yorkban elkövetett bűncselekményekről (lövöldözések, nemi erőszak, késeléses gyilkosságok) szóltak. Kiderült, hogy Amie Harwick terapeuta megölése is foglalkoztatta, erről az esetről is voltak felvételei. Az ügy kísértetiesen hasonlít G. Orsolya megöléséhez, Harwicket is a volt barátja giylkolta meg a nő otthonában, éjjel - írja a News York Post.

Bonola olyan videókat is elmentett, amik a randizáshoz adnak tanácsot, illetve azzal foglalkoznak, hogyan kell meghódítani egy nőt, és hogyan lehet túllépni egy rosszul sikerült kapcsolaton.

Bonola valomásában azt mondta, azért ment el a nő házához a gyilkosság éjjelén, hogy meggyőzze, folytassák a viszonyukat. Mivel G. Orsolya ezt nem akarta, megölte őt.