A Vészhelyzet 48 éves színésznője évek óta rákos megbetegedésben szenvedett, szervezete április 27-én feladta a küzdelmet.

Jossara Jinaro férje egy érzelmes Facebook-bejegyzésben közölte a tragikus hírt - írja a Mirror.

"Nagy fájdalommal jelentem be, hogy 2022. április 27-én elhunyt feleségem, Jossara Jinaro. Jossara bátran küzdött a rákkal, majd hazajött, hogy családja körülvegye. Jossara csodálatos feleség, anya, művész és barát volt. Neki volt a legszebb, legkedvesebb lelke, és nem fogadta el a nemet válasznak. Még az utolsó pillanataiban is harcolt. Most békében nyugszik, és örökké emlékezni fogunk rá. Nekem, Liamnek és Emrysnek nagyon fog hiányozni, bár tudjuk, hogy a szívünkben itt van, és minden lépésnél irányít minket" - olvasható a bejegyzésében.