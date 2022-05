"Gazdag, élménydús. Nagyon egymásra voltunk találva, nemcsak a zenészség és a színészség miatt, hanem a Balaton is összekötött minket. A nyarakat Balatonszemesen töltöttük együtt, vitorláztunk, futballoztunk és kosárlabdáztunk. Jó kis együttlétek voltak, nagyon szerettük. Nem volt különbség, hogy Zoltán bátyám és köztem 15 év volt, Istvánnal 4, olyan volt, mintha egy sem lett volna, úgy megértettük egymást mind a hárman. Nagyon jó volt a gyerekkorunk!" - nyilatkozta a Metropolnak egy korábbi interjúban Bujtor testvére Frenreisz Károly Kossuth-díjas rockzenész.

"Mindenki másképp korosodik, ezért nehéz megmondani, hogy mit csinálna most. Nagyon aktív volt és az utolsó pillanatig a Kern Andrissal mindig arról beszéltek, hogy kéne még egy Csöpi-filmet csinálni. Ugyanakkor feltették a kérdést, hogy biztos szükség van-e rá. Az igazság az, hogy őt lelkileg és szellemileg is az éltette, hogy ezeken a filmeken dolgozhat, ezért lehet, hogy most is forgatna. Ugyanakkor ne zárjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy csak gondolkozik róla és ül nyugodtan Balatonon és néha beül a vitorlásába"- mondta el a Ripostnak a zenész.

Bujtor Istvánnak imádott nyaralóhelyén emeltek szobrot.