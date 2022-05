"Kedves Rajongók!

Ezúton szeretném értesíteni azokat, akik szeretnék leróni tiszteletüket drága férjem sírjánál, születésnapja alkalmából május 17-én 13 és 17 óra között a Szent István Bazilika altemploma megnyitja kapuit mindenki előtt. Köszönettel: Kóbor-Deme Zsóka" - írta az özvegy, aki tudta, hogy férjének nagyon sokat jelent a közönsége.

"Amikor a férjem elment, úgy éreztem, soha nem fogok tudni erről beszélni, és nem hittem, hogy ez valaha is változna. De nem kerülhetem ki. A megismerkedésünk óta a nyilvánosság előtt éltük az életüket, így kötelességemnek érzem, hogy megszólaljak. Mostanra pedig az idő is elérkezett rá. A hiánya irtózatos sebeket hagyott maga után a szívünkben, lelkünkben. Szó sincs elengedésről. Minden percben, minden órában, minden gondolatunkban itt van, és itt is marad velünk örökre. Köszönöm azt a közel 18 gyönyörű évet, amit együtt tölthettem ezzel a csodálatos emberrel, aki műveivel – nem is akárhogyan – beírta magát a rocktörténelembe, a legnagyobb alkotását pedig itt hagyta nekem, ő Lénácska. Hálás vagyok, hogy én ott lehettem, és foghattam a kezét, amikor elment" - nyilatkozta a minap a Story magazinnak Zsóka.

Az Omega frontembere tavaly decemberben hunyt el. Hamvait kétfelé osztották, így beteljesítve végakaratát.