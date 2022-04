"Amikor a férjem elment, úgy éreztem, soha nem fogok tudni erről beszélni, és nem hittem, hogy ez valaha is változna. De nem kerülhetem ki. A megismerkedésünk óta a nyilvánosság előtt éltük az életüket, így kötelességemnek érzem, hogy megszólaljak. Mostanra pedig az idő is elérkezett rá. A hiánya irtózatos sebeket hagyott maga után a szívünkben, lelkünkben. Szó sincs elengedésről. Minden percben, minden órában, minden gondolatunkban itt van, és itt is marad velünk örökre. Köszönöm azt a közel 18 gyönyörű évet, amit együtt tölthettem ezzel a csodálatos emberrel, aki műveivel – nem is akárhogyan – beírta magát a rocktörténelembe, a legnagyobb alkotását pedig itt hagyta nekem, ő Lénácska. Hálás vagyok, hogy én ott lehettem, és foghattam a kezét, amikor elment" - mondta a Story magazinnak Kóbor János özvegye.

Mecky lánya, Léna februárban nyilatkozott édesapja elvesztéséről, ő a tanulásba menekült a fájdalom elől.