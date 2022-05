A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja Berki Krisztián halálának körülményeit, de mivel a lakásban kábítószergyanús anyagot is találtak, nyomozás is indult. A megrázó tragédiával kapcsolatban Zacher Gábor is megszólalt, elárulta, hogy a testépítéshez használt szerek is vezethetnek szívproblémához némelyik hosszú távú használata növeli a szívleállás kockázatát.

Peter Šrámek nem akart hinni a fülének, mikor meghallotta, hogy Krisztián távozott az élők sorából.

"Nem találok szavakat. Sírtam, mikor értesültem arról, mi történt" – nyilatkozta a Borsnak az énekes, aki közös forgatások során ismerte meg a celebet és egyből megtalálták a közös hangot.

"Rengeteget beszélgettünk magánéleti dolgokról, miután kikapcsoltak a kamerák. Rendes ember volt. Teljesen mást mutatott a médiában, mint amilyen valójában volt" – mondta Šrámek, aki fél éve beszélt utoljára Krisztiánnal.

"Egészséges volt, bár ha forgattunk, többször lement a vérnyomása, és valami gond volt a cukrával is. De nem úgy nézett ki, mint akinek baja lenne. Először azt hittem, álhír, hogy meghalt. Teljesen össze vagyok zavarodva" – mondta megtörten az énekes.

