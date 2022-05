A balesetben többen megsérültek, a mentővel ütköző Honda 48 éves vezetője a helyszínen életét vesztette, ahogy az az öthónapos baba is, akihez a mentőautóval siettek. Információk szerint a tragédia helyszíne Csepel legveszélyesebb kereszteződése, már több baleset is történt ott.

A mentősök előtti kereszteződésben egy stopvonal és egy stoptábla is volt. A környékbeliek szerint a mentőautó sofőrje nem láthatta a táblát, az egyik oldalon ugyanis egy fa koronája takarta ki, a másik oldalon lévő táblát pedig elfordította valaki, így az nem látszott.

A mentőautó így, bár kék jelzéssel haladt, nem lassított a kereszteződésben, hogy meggyőződjön arról, megadják-e neki az elsőbbséget,

a helyiek szerint pedig a fáktól nem is láthatta a másik irányból érkező Hondát, de a Honda vezetőjének sem volt esélye arra, hogy ő lássa a mentőt - írja a Ripost.

"A mentő sofőrjének három különböző módon is észlelnie kellett volna, hogy ő alárendelt útvonalon közlekedik, a keresztező útvonalon érkezőnek elsőbbsége van. Ezek egyike volt a stopvonal. A hondás nem látta, nem is láthatta a mentőt, mert az egy családi házas környék, a Kassai utca teljesen el van takarva a Széchenyin érkező elől. A KRESZ pedig előírja, hogy hiába használod a megkülönböztető jelzéseket, meg kell győződnöd róla, hogy a közlekedés többi résztvevője észlelt téged, és megadja az elsőbbséget. Amíg erről nem győződsz meg, nem hajthatsz be a kereszteződésbe. Ahhoz, hogy meggyőződj, ha mentő vagy, nem kell a stopvonalnál megállnod, de a járda vonalában ott, abban a kereszteződésben igen. Csepeli vagyok gyakran járok arra, pont a mentő irányából. A Kassai addig macisajttal (elsőbbségadás kötelező tábla) védett útvonal, a sofőr valószínűleg nem ismerte a helyet, az első két kereszteződés után gondolatban elkönyvelte, hogy itt neki van elsőbbsége, ezért nem is figyelte a táblákat, se a felfestést, hanem fékezés nélkül, nagy sebességgel át akart vágni a kereszteződésen, ahogy a korábbiakon, ahol ezt meg is tehette, mert ott őt védte a macisajt, akár szirénázott, akár nem" – írta egy, a kereszteződést sokat használó sofőr.