Péntek hajnalban elhunyt Berki Krisztián. A 41 éves médiaszemélyiség holttestét kislánya, Natasa Zselyke találta meg, aki először azt hitte, édesapja csak alszik, ezért betakargatta őt. Szólongatni kezdte, mindhiába, így segítséget kért. Hogy mi vezetett a tragédiához, egyelőre nem lehet tudni, csak találgatások vannak. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, közigazgatási eljárásban vizsgálják az esetet.

"A közigazgatási eljárás azt jelenti, hogy a bűncselekmény lehetőségét kizárták. Magyarul akkor természetes halál, vagy öngyilkosság történhetett, harmadik lehetőség nincs. Ez például lehet kábítószer-túladagolás is" - mondta Lichy József ügyvéd az Origónak. "A lányai és a felesége a jogutódai. Egy ilyen eljárásban a halottnak bármilyen személyiségi jogot étintő információt csak a jogutódok hozzájárulásával lehet közölni. Kiskorú gyerekekről van szó, így az anya jogosult hozzájárulni ahhoz, hogy a rendőrség bármit közöljön. A két hölgy tud a gyerekek nevében eljárni" - tette hozzá az ügyvéd. Ez azt jelenti, hogy bár elváltak, Hódi Pamela is Krisztián jogutódja, mivel ő járhat el közös kislányuk, Nati helyett. A hatóságok nem közölhetnek információt, ha akár egy jogutód is megtagadja azt, de ők maguk attól még beszámolhatnak az esetről.

"Ha az egyikük úgy dönt, hogy erről beszélni akar, akkor megteheti, és semmilyen jogi fenntartás nem érheti a másik részéről. A jogutódok ilyen értelemben egyformán, egymás mellé rendeltek, nincs különbség. Ha bármelyikük úgy dönt, hogy megszólal, akkor elmondhatja" - mondta az ügyvéd.