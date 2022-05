A pénteken elhunyt Berki Krisztián édesapjáról nem sokat lehet tudni. A férfi most azonban megszólalt, és gyászáról beszélt.

Berki Krisztián Tatabányán élő édesapja a Blikknek mondta el, hogy mennyire lesújtotta fia halála.

"Nem vagyok jól, nagyon nem... El kellett már temetnem az édesanyámat, édesapámat, de azt sosem gondoltam, hogy a gyermekemet is nekem kell búcsúztatnom. Kérem, fogadják el a gyászomat, és higgyék el, emellett is megvan a magam baja" - mondta a férfi, aki sokáig nem ápolt kapcsolatot fiával, de később az Édes Életben egy kis időre feltűnt, amikor Krisztián tanácsot kért tőle, jó döntés-e elvennie Hódi Pamelát. "Nem voltunk együtt annyit... Külön életet éltünk, de nagyon örülök, hogy most együtt lehetünk" - mondta akkor az édesapa.

Krisztián 9 éves volt, amikor szülei elváltak, ő az édesanyjával maradt, aki elmondása szerint sokáig küzdött a démonaival. "Alkoholproblémái lettek, ezt 9-10 évesen végignézni egy gyereknek, szégyen volt" – mesélte korábban róla Berki az Összezárva Friderikusszal című műsorban.

