Stohl András lánya, Luca hat évvel ezelőtt csatlakozott a TV2-hez. Legelső munkája az élőben jelentkező beszélgetős magazinműsor, a Fem3 Café volt, majd ezt követően több nagy sikerű produkcióban is szerepet vállalt. Dolgozott a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, a Ninja Warrior Hungary és a Dancing with the Stars riportereként is, valamint showműsorokban is szerepet vállalt.

Most azonban úgy döntött, hogy egy új csatornán, teljesen új szerepben is kipróbálja magát. Stohl Luca tavaly otthagyta a TV2-t, és egy kis internetes kitérő után az ATV-hez igazol, ahol a tévéadó híradójában lesz látható.

Hatalmas öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok az ATV csapatához. Már gyerekként érdekeltek a világ történései, a gimnáziumban is én tájékoztattam az osztálytársaimat, ugyanis híreket olvastam a szünetben. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a mostani feladat milyen felelősséggel jár, nagyon várom, hogy végre én informálhassam a nézőket a legfrissebb hírekről

– idézi a Bors Lucát, aki május 13-tól lesz látható az ATV Híradóban.