Egy hét alatt tovább nőtt a Magyarországon beoltottak száma, már 6 408 742 ember megkapta a koronavírus elleni védőoltást, közülük 6 194 964-en a második, 3 872 440-en a harmadik, 295 989-en már a negyedik dózist is felvették – idézi az MTI a hivatalos kormányzati adatokat.

Az előző hetihez képest csökkent az új fertőzöttek száma, most csak 4749 beteget igazoltak, ezzel a koronavírus-járvány kezdete óta 1 914 697-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A korábbi adatokhoz képest viszont sajnos több ember veszítette életét, ugyanis meghalt 103, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 446-ra emelkedett.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma 1 830 803, az aktív fertőzöttek száma 37 448-ra csökkent. Kórházban 742 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Közölték: az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással – tették hozzá.

Péntekenként oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is fel lehet keresni az oltópontokat. Kiemelték, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az első oltását – írták.

Hatósági házi karanténban 694-en vannak, a mintavételek száma 11 394 556. Jelezték azt is, hogy a kedvező járványhelyzet miatt májustól heti adatközlésre tértek át.