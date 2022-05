"Amikor a fegyelmezettség, szorgalommal párosul. Amikor nincs lehetetlen, csak a CÉL :

változni és változtatni! Kicsi volt és mennyit csúfolták a súlya miatt ... de Ő megrázta magát és változtatott! Mert a CSODA mindenkiben ott van ... én pedig MÉRHETETLENÜL büszke vagyok Rád" - írta az alábbi kép kíséretében Réka az Instagramon.

De nem csak Norbika, most már legkisebb gyermekük, Zalán is a sport szerelmese. "Zalán, legkisebb Fiam egyéves átalakulása! Először is, nem volt rákényszerítve az Update! Ette az iskolai menzát, a gyorséttermi nuggets-t és úszott. Ennyi. Bal kép az eredmény. Csúfolták, beszóltak neki és nekem is! Megelégelte! Ő is! A sok tökéletes kommentelőt. Norbika a példaképe. 1 éve csak az update1.hu ételeit eszi. Menza off! Otthon Réka ránt neki csirkét Update panírban és állandóan engem kérdez mi, hány pont! Jobb oldalt az eredmény és még nem a vége! Nagyon-nagyon büszke vagyok rá! Lelkileg is más ember lett! Hát ennyire jó gyereknek a szénhidrátcsökkentett Update termék" - tette közzé a minap Norbi, akinek posztjában a változás jól látható.