Nincs bizonyíték arra, hogy a majomhimlővírus mutálódott volna - jelentette ki hétfőn Rosamund Lewis, az Egészségügyi Világszervezet himlőfertőzésekben illetékes titkárságának vezetője. A WHO vészhelyzeti programjának alárendeltségében működő titkárság vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a Nyugat- és Közép-Afrikában endémiás fertőző betegség kevésbé hajlamos a változásra.

A WHO szakemberei mindazonáltal felhívták a figyelmet arra, hogy sok fontos kérdést a vírussal kapcsolatban még nem sikerült tisztázni.

Lewis szerint a majomhimlő vírusa általában "nagyon stabil szokott maradni". Felhívta a figyelmet arra is, hogy a feketehimlő elleni védőoltások 85 százalékban hatásosak a majomhimlő-fertőzés ellen is. Mint mondta, a vakcinát időközben továbbfejlesztették, a gond viszont az, hogy a feketehimlő elleni oltások már nem állnak rendelkezésre nagyobb mennyiségben, ezért most ki kell dolgozni azt, hogy különösen mely csoportok szorulnak védelemre.

Andy Seale, a WHO szakértője szerint a nemi érintkezés lehetséges módja a fertőzés terjedésének, de egyszerű érintés is elegendőnek bizonyulhat. Hozzátette, hogy míg a múltban a fertőzés jórészt utazókkal terjedt, nagyon korlátozott körben, a mostani eseteknél más mintázat figyelhető meg.

Az elmúlt napokban Észak-Amerika és Európa több országában - köztük az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Belgiumban, Svájcban, Spanyolországban és Hollandiában - vettek nyilvántartásba majomhimlővel fertőzött embereket. Maria van Kerkhove, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének járványügyi szakértője szerint eddig több mint száz megerősített és fertőzésgyanús esetről tudni. "Ez kézben tartható helyzet" - fogalmazott a szakember, bár szerinte félő, hogy az esetek száma növekedhet.

A WHO szerint a betegség mostani megjelenése annyiban tér el a szokványostól, hogy a vírus olyan országokban jelent meg, ahol rendszerint nem szokott. Szakértők jelenleg a fertőzések eredetét kutatják, illetve azt, hogy megváltozott-e valami a csak ritkán halálos vírus szerkezetében.

