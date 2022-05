Solti Ádám és Solti Berni magánéleti válságukról nemrég rántották le a leplet. Kiderült, hogy Ádám éveken át szeretőt tartott, akitől gyereke is született titokban, erről beszéltek, hamarosan pedig együtt szerepelnek majd a tévében.

Solti Ádám meglepő drámáról vallott: kiderült, hogy a színész szeretőt tartott, méghozzá éveken keresztül és gyermeke is született a nőtől. Felesége, Solti Berni megbocsátott párjának úgy, hogy közben ők is régóta próbálkoznak azzal, hogy gyermekük szülessen. Miután a történtek nyilvánosságra kerültek, a pár eltűnt az Instagramról, de már oda is visszatértek, és hamarosan közösen szerepelnek majd a TV2 Drágám, add az életed! című műsorban - írja a Story Magazin.

"Nagyon élvezzük az ilyen típusú műsorokat, ahol párban játszhatunk, versenyezhetünk, és megismerhetjük, megmutathatjuk olyan oldalunkat is, amire a hétköznapokban nincs lehetőségünk. (...) Nagyon jó élmény volt a vetélkedőben részt venni, ami, úgy érzem, még inkább összekovácsolt minket, és megerősítette a kapcsolatunkat" - mondta Ádám.