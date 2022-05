Súlyos baleset történt a Dunakeszin tartott gyermeknapi rendezvényen. Vészfékezés miatt tört ki a hullámvasút egyik kereke, többen megsérültek. A résztvevők most beszámoltak a történtekről.

Komoly baleset történt a dunakeszi gyereknapon, amelyről először a Facebookon kezdtek terjedni információk. Egy vészfékezés miatt kitört a hullámvasút egyik kereke, a balesetben többen megsérültek. A résztvevők beszámoltak az esetről, Anikó három gyerekkel ült a hullámvasúton.

"A gyerekek a fejükön sérültek meg, a jármű vas 'fogantyúját' fejelték le. A kislányom fejsérülést szenvedett, erős orrvérzése volt, felszakadt a szemöldöke. A keresztfiam felső fogínye sérült, ajkát elharapta, a keresztlányom pánikrohamot kapott és az orrnyerge dagadt fel. Orvosi ellátást kaptak, a váci SBO fogadta őket. A helyszínen mentő és rendőr is megjelent. Az én kihallgatásom már megtörtént, a többi érintettről nem tudok" - mondta a Blikknek a nő.

"Egy apa a hullámvasút mellől nézte végig a balesetet. "Az anyósom, a fia, a menyasszonyom és a lányom ült fel a hullámvasútra. Már felvétel közben hallottam, hogy furcsa hangja van a szerkezetnek. Amikor befejeztem a videózást, láttam, hogy a középső kocsi kereke kitört. A hullámvasút ment tovább, de az emelkedőnél hirtelen megállt és vissza fele kezdett el csúszni. A kezelők is észrevették, hogy baj van. Leszállva a hullámvasútról az egyik anyuka arcát teljesen beborította a vér, a kislánya sokkos állapotban volt. A kezelő azonnal odament hozzá, leültették, próbáltak neki segíteni. A családomból nem esett senkinek sem baja, a menyasszonyom térde sérült meg egy kicsit. Sokkal rosszabb is lehetett volna, ha esetleg még egy kört megy a hullámvasút" - számolt be az apa.

"A Dunakeszi mentőállomást riasztottuk, a kiérkező mentők egy nőt és egy kislányt láttak el és szállítottak kórházba könnyebb fejsérülés miatt" - mondta az Országos Mentőszolgálat.

"A feleségem fején egy 5 centis nyílt seb tátongott, amit a sürgősségin varrtak össze. A kislányomnak nem esett baja, de beverte a fejét" - számolt be a nő férje és a kislány apukája.