Flipper Öcsi már 14 éve elhunyt, a rajongók és a család azonban sosem feledik el a zenészt. Május 29-én lett volna 60 éves, sírjánál emlékeztek meg róla. Eltitkolt fia is ott volt, akiről kiderült, nem követi apja nyomdokait, civil szakmát választott, habár gitározni ő is szokott.

"Van otthon több gitárom, játszom is rajtuk. Magamtól tanultam, sosem jártam tanárhoz, úgy tudom, édesapám is így sajátította el minden tudását. Én - vele ellentétben - nem vágyom színpadra, nem tudom elképzelni, hogy zenész legyek. Nem szeretem a felhajtást magam körül. Egy étteremben dolgozom szakácsként, nagyon szeretem ezt a munkát. Most jött el az a pont, amikor életemben először egyedül élek, ezt is nagyon szeretem. Most nincs párom, nemrég szakítottunk a kedvesemmel, de remélem, hamarosan megtalálom a társamat" - mondta a Blikknek Tamás. Flipper Öcsi édesanyja pedig arról számolt be, az eltitkolt fiút befogadta a család.

"Amikor bebizonyosodott, hogy Tomi az unokám, hihetetlenül örültem. Úgy éreztem, a fiamból itt maradt egy darab, egy kis része itt van velem. Tomival tartjuk a kapcsolatot. Mindig kérdez, szeretne minél többet megtudni az apjáról, és megismerni az egész családot. Mesélünk neki, de nem adhatjuk meg azt, amit igazán szeretne: bepótolni azt, hogy Öcsi apaként nincs mellette. Tomit megviselte, hogy a húszas éveiben tudta meg, ki az igazi édesapja, és az, hogy sosem találkozhatott vele. Emiatt még keresi a helyét a világban. Nagyon remélem, hogy sikeres és boldog lesz. Sajnos egyelőre azt látom, hogy nem találja az igazit, én bármiben ott leszek és számíthat rám, ha szüksége lesz rám" - mondta Flipper Öcsi édesanyja.