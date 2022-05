A nehéz körülmények közül érkezett Alee nyerte a10. X-Faktort, ByeAlex volt a mentora. Most kiderült, tartják-e még a kapcsolatot.

A 17 éves Alee nyerte meg az X-Faktor 10. évadát ByeAlex versenyzőjeként. A fiatal rapper azóta már kiadott egy botrányba keveredett dalt is, nemrég pedig egy gyereknapon lépett fel, ott mesélt arról, tartja-e a kapcsolatot egykori mentorával.

"Alexszal sokat beszélgetünk, amikor valami gáz van, mindig szól ő is, én is szólok neki, de alapvetően már nyilván nem vagyunk sülve-főve együtt. Alapból sem voltunk" - mondta a Blikknek Alee. "Beszélgetünk, ha szükségem van rá, itt van, de nem arról van szó, hogy összekötjük most az életünket" - tette hozzá nevetve. "Ez nálunk ilyen, mi ilyen kapcsolatban vagyunk" - zárta Alee viszonyuk taglalását.