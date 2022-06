Krisztián tragikusan fiatalon távozott az élők sorából, sajtóértesülések szerint öngyilkosságot követett el akárcsak egykor az édesapja. Halálának pontos körülményei még nem tisztázottak, de VV Béci elárulta, ausztriai albérletének ablakából ugrott ki, egy karabinert is erősített a nyakához, így vetett véget életének. Hogy pontosan mi vezetett ehhez a tragikus döntéshez, egyelőre nem tudni, de állítólag rendőrségi ügybe keveredett. Halála előtt két nappal egy nő haragos üzenete jelent meg Krisztián közösségi oldalán.

"Van egy pár csoport ahova beírtam rólad az információkat, hogy veszélyes vagy a nőkre" - így kezdődik a nő bejegyzése, aki azt állítja, rendőrséghez fordult: "most meg a feljelentés mától indul, elindult ellened szép fiú."

A hozzászólás később eltűnt, de Krisztián barátnője látta és megrendítő soraiból az olvasható ki, hogy éppen emiatt vesztek össze. "Olyan jól éreztük magunkat együtt pár napja, megadtad nekem azt a szeretetet, amire mindig is szükségem volt, és én is neked adtam a szeretetemet. Nagyon boldogok voltunk együtt csak élveztük a pillanatokat, csak ölelkeztünk és éreztük egymás közelségét. Mindig mondtam, hogy kérlek, beszélj hozzám... Én is nagyon dühös voltam mert egyedül hagytál, és nem kerestél meg, és én is rosszat tettem veled... Mert olvastam ezt a bejegyzést ettől a nőtől... Féltékeny lettem rá, mert te voltál a mindenem. (...) Pénteken láttuk egymást utoljára. Itthon voltál velem. És még mindig szeretlek. Minden alkalommal, amikor csókolóztunk, úgy éreztem, helyes. Ugyanazt mondtad, nem érzem jól magam... minden pillanatban rád gondoltam, nem számít, hol voltam... Te voltál az egyik legjobb dolog, ami történt velem az életemben... Olyan boldog voltál, hogy meg akartalak tanítani a nyelvemre, és megtanítottál egy kicsit angolul. Minden gond ellenére sikerült kijönnünk egymással. Köszönöm a sok szép napot, amit együtt tölthettünk" - idézi a Blikk Kerstin sorait.