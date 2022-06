Néhány héttel ezelőtt bombaként robbant a hír, Solti Ádám évekig csalta feleségét, Solti Bernit. A színésznek a szeretőjétől gyereke is született. Berni megbocsátott férjének, most pedig a TV2 Drágám, add az életed! műsorában is szerepelnek. A pár most a a Tényekben beszélt arról, hogyan viselik a körülöttük kialakult botrányt, és hogy ők maguk miként oldották meg problémáikat.