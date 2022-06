Molnár Gusztáv bipoláris depresszióval küzd, szakember segít neki kezelni a betegséget. Eközben nemrég újabb tragédia érte őket, szerelmével elvesztették a kisbabájukat. Az előző kapcsolatából született gyerekének láthatásáról lemondott, eddig kéthetente, felügyelet mellett találkozhattak, azonban volt olyan alkalom, amire a színész nem ment el.

"Csak kéthetente hétvégenként láthatom a gyereket, felügyelet mellett. Volt egy alkalom, amikor nem mentem, mert pszichiátriára kerültem, bevonultam. Kórházban voltam, ezért nem mentem, ez igaz. Fura ez a felügyelt kapcsolattartásos dolog, hogy kéthetente van egy vagy két órád beülni egy szobába a gyerekeddel, a sarokban pedig ül egy szakember és jegyzetel" - mondta Lakatos Leventének a színész. Egy ismerőse szerint azonban nemcsak egy alkalommal maradt el a láthatás.

"Egyszerűen nem ment el, és nem is szólt senkinek, hogy ne várják. Ezután jelezte a hatóságnak, hogy nem látja értelmét a felügyelt kapcsolattartásnak, ezért lemond róla. Érthetetlen a döntése, de ezt persze, bármikor megváltoztathatja. Az más kérdés, hogy vajon így hogyan épül közte és a fia között tovább a bizalom..." - mondta a Blikknek az illető. A színész volt felesége is nyilatkozott az ügyről.

"Nem cáfolom, de a gyermekem érdekében nem szeretnék nyilatkozni. A legfontosabb, amit szem előtt kell tartani, hogy ebben a történetben érintett egy kisfiú, akinek tekintettel kell lenni az érzéseire és a jövőjére. Az elmúlt fél év során számtalanszor nyilatkozott Gusztáv a közös gyerekünkről, miközben azon kesereg, mennyit árt ez a fiunknak. Amikor több nyilatkozat után odáig jutok, hogy nem bírom tovább csendben tűrni azt a rengeteg hazugságot, amivel végigjárja a médiát, ezért megszólalok, hogy megvédjem a fiamat, rendszerint azonnal meg is kapom, hogy miért kell a médiában 'háborúzni' miért nem lehet ezt a 'négy fal között' intézni. Éppen ezért most nem szeretnék erről a témáról nyilatkozni, ugyanakkor cáfolni sem fogom. Bevett retorika, hogy amit ő nyilatkozik, az nyilvánvalóan megkérdőjelezhetetlen igazság, amit 'őszintén' oszt meg a nagyközönséggel, miközben én csak egy vádaskodó, bosszúálló ex lehetek, akinek egyetlen célja tönkretenni őt. Attól – sajnos – nem tudom megóvni a fiamat, hogy a nagy nyilvánosság előtt őt vonják felelősségre az apja magánéleti problémái, pszichés és alkoholgondjai miatt, amikkel köztudottan évek óta küzd, s amik nem a jelen helyzettől alakultak ki" - mondta Ildikó.