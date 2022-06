A 30 év körüli nő annyit fészkelődött a székben, hogy a fodrász egy óvatlan mozdulatnál levágott egy kis darabot a vendég füléből. A Blikk ennek kapcsán megkereste az ismert hazai sztárfodrászokat, hogy meséljék el, velük is megtörtént-e már hasonló.

Hajas Lászlóval is megesett hasonló, és a több évtizedes pályafutása során ő is belecsípett már vendége fülébe, de előfordult, hogy egy darabot is levágott belőle. A szakember úgy véli, hogy sokszor ez nem is a fodrász, hanem a fészkelődő vendég hibája. A lap megkereste Zsidró Tamást is, akinek azonban sokkal durvább balesete is volt már.

Zsidró sem tagadta, hogy megsértette már vendége fülét, azonban egyszer nem ollóval, hanem a forró hajsütővel égette meg a kuncsaftot. Az eset ráadásul az ismert magyar énekesnővel, Veres Mónikával történt, Zsidró ugyanis Nika fülét égette hólyagosra hajsütés közben.